Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zeytin Üreticilerine Ücretsiz Kaolin Kili Dağıtıyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere zararlı mücadelesi ve küresel iklim değişikliğinin yol açtığı verim kaybı konusunda destek vermeye devam ediyor. İl Müdürlüğü tarafından, organik üretim yapılan zeytinlik alanlarda üreticilere ücretsiz kaolin kili dağıtımı yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Muğla'nın Yatağan İlçesinde zeytin organik zeytin üretimi yapan 91 üreticiye 750 kg. kaolin kini dağıtımı gerçekleştirdi. Muğla genelinde 400 dekarlık zeytin bahçesi için toplam 2 ton kaolin kili dağıtımını hedefleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilk etkinliğini Yatağan'ın Hacıveliler ve Hacıbayramlar mahallelerinde yaptı. İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can ve ziraat mühendisleri tarafından üreticilere kaolin kilinin kullanımı ve etkileri hakkında bilgi verildi.

Dağıtım töreninde konuşan Hacıveliler Mahalle Muhtarı Ender Çelik, Yatağan'ın zeytin ağacı varlığı açısından Milas'tan sonra ikinci sırada geldiğini ve zeytinin üretim ekonomisinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Bizlere, üretimin her aşamasında destek olan İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Desteğiniz, üreticilerimize moral ve güç veriyor" dedi.

Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Didem Biber de Muğla'nın 2 milyon dekarın üzerinde tarım alanına sahip bir il olduğunu ve bu arazilerin yaklaşık yüzde 10'unun Yatağan'da bulunduğunu hatırlatarak "İlçemizdeki zeytinlik alan büyüklüğü 90 bin 920 dekar, ağaç varlığımız ise 2 milyon 75 bin civarındadır. İlimizde üretilen zeytinyağının yaklaşık yüzde 11'i Yatağan ilçemizde üretilmektedir" bilgisini verdi.

Muğla'da son yıllarda iklim değişikliği başta olmak üzere çeşitli nedenlerle zeytinlerde verimsizlik yaşanmaya başladığını söyleyen Biber, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Menteşe, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerinde başlattığı "Zeytinlerde Verimsizliğin Nedenlerinin Tespiti ve Sorunlarının Giderilmesi Projesi" hakkında da bilgi verdi. Proje kapsamında 54 çiftçi ile 455 dekar alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten İlçe Müdürü Biber, yine proje kapsamında 2 adet erken uyarı sistemi kurulduğunu ve 2024 yılı itibariyle Muğla'da erken uyarı sisteminin 5'e ulaştığını kaydetti.

Biber sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurak toprakların zengin meyvesi olarak bilinen zeytin, aşırı sıcak geçen mevsimler ve su sıkıntısı nedeniyle fizyolojik ve fiziksel bozukluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun sonucunda meyvede kalite ve verim kayıpları yaşanmaktadır. Bölgemizde kıraç alanlarda yetiştiriciliği yapılan zeytinin sıcaklık ve kuraklıktan daha fazla etkilendiği için, doğaya ve çevreye zararı olmayan müdahale yöntemleri konusunda üreticilerimize destek vermeye başladık. Bunlardan biri de yüzde 100 doğal yapıda olan kaolin kili uygulamasıdır. Kaolin kili yapılan denemeler neticesinde farklı dozlarda ağaçlara uygulandığında çevre etmenlerine karşı koruma sağlamaktadır. Meyve yüzeyi üzerinde yüksek ısı oluşumunu önler. Bitkinin yaprak ve meyvelerini serin tutarak sıcaklık ve su stresi oluşmasını önler. Bitkinin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar ve metabolizma aktivitesini düzenler. Dış etkilere karşı direnci artırır. Dallarda kırılma ve meyve dökülmesini önler. Zararlı haşereleri kovucu ve uzaklaştırıcı özelliği nedeniyle zeytin sineği, gibi böcek hasarlarına karşı koruma sağlar. Kurumumuz, il genelinde 2 ton kaolin kilini üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtacak. Bugün Yatağan'daki zeytin bahçelerimiz için ilk adımı attık. Umuyoruz, üreticilerimize hayırlı olsun. Bereketli hasatlar diliyorum."

İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can da konuşmasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım ve Organik Tarım Daire Başkanlığınca desteklenen projeler kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen kaolin kili uygulamasından, Menteşe, Milas ve Yatağan ilçelerinde organik ve iyi tarım yapan 19 önder çiftçinin de yararlanacağını duyurdu. - MUĞLA