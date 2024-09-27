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Muğla İl Müftüsü, Mevlid-i Nebi Haftası'nda Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Muğla İl Müftüsü, Mevlid-i Nebi Haftası'nda Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti
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Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onlara manevi destek sağladı. Etkinlikte, ilahiler ve Yasin-i Şerif tilaveti ile huzurevi sakinlerine dualar edildi.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Muğla Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'nde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Etkinlik, huzurevi sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük'ün ev sahipliğinde gerçekleşen program, Kurşunlu Camii İmam Hatibi Yadigar Ceylan'ın Yasin-i Şerif tilavetiyle başladı. Müftülük ekibinden Veri Hazırlama Memuru Fatih Yaşatır ve Neyzen Murat Baş'ın ilahileriyle devam eden program, huzurevi sakinlerine hem manevi bir an yaşattı hem de Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemini vurguladı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, programda yaptığı sohbetinde, Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle huzurevi sakinlerini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müftü Çapçı, program sonunda yaptığı dua ile yaşlılara sağlık ve afiyet temennisinde bulundu. Duanın ardından huzurevi sakinleriyle birebir sohbet ederek, onların istek ve taleplerini dinledi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük de konuşmasında, Müftü Çapçı ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Mevlid-i Nebi Haftası'nın huzurevi sakinleri için manevi bir anlam taşıdığını belirtti. Kütük, "Bu tür ziyaretler huzurevi sakinlerimiz için büyük önem arz ediyor. İl Müftülüğümüzün bu duyarlılığı için kendilerine minnettarız" şeklinde konuştu.

Ziyaret, Müftü Çapçı'nın huzurevi çalışanları ve sakinleriyle vedalaşmasıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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