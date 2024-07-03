Üye Girişi
Haberler

Muğla İl Müftülüğü'nde 'Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik' Paneli Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, koruyucu ailelik konusu dini referanslar bağlamında ele alındı. Panelde, çocuk gelişimi, tecrübeler ve İslam dininin rehberliği üzerine konuşmalar yapıldı.

Muğla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda 'Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik' konulu panel gerçekleştirildi.

Panele, Çocuk Gelişimci Fatma Emre, Vaizler Gülsüm Toraman ve Rukiye Avcı konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Menteşe İlçe Müftülüğü din görevlileri ve İl Müftülüğü personeli de katılım gösterdi.

Panelde, koruyucu aile olan bir anne, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Anne, koruyucu aile olmanın getirdiği sorumlulukları ve yaşadığı deneyimleri anlatarak, bu sürecin dini ve manevi boyutlarını vurguladı. Çocuk Gelişimci Fatma Emre, çocuk gelişiminin önemine değinirken, koruyucu ailelerin çocuklara sağladığı katkıları bilimsel verilerle destekledi. Vaizler Gülsüm Toraman ve Rukiye Avcı ise dini referanslar ışığında koruyucu aile olmanın önemini anlatarak, İslam dininin bu konuda sunduğu rehberliği vurguladılar.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, panelin sonunda yaptığı konuşmada, koruyucu aileliğin toplumdaki önemine değinip, bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. İl Müftüsü, katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Konferans Müftü Çocuk Muğla Yerel Dünya Güncel Haberler

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

Bakmadan Geçme

Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Temmuz'da araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak? 3 Temmuz 2011'de ne oldu? Fenerbahçe şikeden ceza aldı mı? Fenerbahçe 2011'de şampiyonlar ligine neden gidemedi? Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı? BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL? Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak? MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi nedir? TEFE-TÜFE nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi formülü ne? 2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı yüzde kaç? Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu? Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?
Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title