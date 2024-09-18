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Muğla Hastanesi'nde KBRN Tehditlerine Karşı Eğitim ve Denetim

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlerle mücadele için gerçekleştirilen denetim ve eğitim faaliyetleri, sağlık personelinin bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı oluşturulan arındırma ünitesi, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetimden geçti. Denetim, mevcut durumun analiz edilmesi, eksiklerin tespit edilmesi ve bu eksiklikler doğrultusunda düzeltici önleyici faaliyetlerin planlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Denetim sonrası hastanenin Acil Servis Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tarık Acar, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu, acil servis ve çocuk acil servisinde görevli sağlık ekibinin de katılımıyla kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde, KBRN tehditleri konusunda farkındalığın artırılması, mevcut kapasitenin geliştirilmesi ve sağlık personelinin bu konuda bilgi ve beceri kazanması hedeflendi.

Eğitim kapsamında, "Kimyasal Maddeler Tanı ve Tedavileri", "Biyolojik Tehditler ve Şüpheli Paketler", "Acil Durum Arındırma Sistemleri", "Radyolojik Tehditler" ve "Nükleer Tehditler" gibi konu başlıkları altında sunumlar yapıldı. Ayrıca, KBRN ekipmanları ve arındırma sistemleri tanıtılarak sağlık çalışanlarına bu ekipmanların kullanımı öğretildi.

Denetim ve eğitim faaliyetleri, hastanenin KBRN tehditlerine karşı hazırlıklı olma kapasitesini artırmayı ve acil durumlarda etkin müdahalelerde bulunulmasını sağlamayı amaçladı. Eğitim sürecine katılan sağlık personelleri, KBRN tehditlerine karşı daha donanımlı hale gelirken, bu tür durumlarda gerekli arındırma ve tedavi süreçlerine dair pratik bilgiler edindi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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