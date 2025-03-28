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Muğla Hastanesi'nde İftar Programı Düzenlendi

Muğla Hastanesi'nde İftar Programı Düzenlendi
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen iftar programında sağlık çalışanları, hasta yakınları ve hastane yönetimi bir araya geldi. Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yatağan Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen iftar programlarında, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, hastane yönetim ekibi, sağlık çalışanları ve hasta yakınları bir araya geldi.

Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve dayanışma ruhunu artırmak amacıyla düzenlenen iftar programında, hastane çalışanları ve hasta yakınları manevi bir atmosferde bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, programda yaptığı konuşmada, "Her zaman, her şartlarda özveriyle görev yapan, toplumun sağlığı için gece gündüz emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Böylesi manevi bir atmosferde hep birlikte bu anı paylaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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