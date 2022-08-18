Muğla haberleri | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: 'Yetkim Olsa Bodrum'da İnşaatları Durdururum'

Muğla yerel haberi: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum yarımadasında devam eden inşaatlara ilişkin, “Bodrum adeta işgale uğramış durumda. Bir evin bir arabanın kaç kişi alacağı bellidir ama Bodrum’da devamlı bir inşaat var. Benim şu anda yetkim olsa Bodrum’da inşaatları durdururum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum yarımadasında devam eden inşaatlara ilişkin, "Bodrum adeta işgale uğramış durumda. Bir evin bir arabanın kaç kişi alacağı bellidir ama Bodrum'da devamlı bir inşaat var. Benim şu anda yetkim olsa Bodrum'da inşaatları durdururum" dedi.

Başkan Gürün, katıldığı bir televizyon programında ilçedeki inşaatlardan Gökova Körfezi'ne kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Gürün, şunları söyledi:

"İSTANBUL'UN 2,5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR COĞRAFYADA ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

"Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde 3 milyar 660 milyon liralık yatırım yapmışız. Büyükşehir Belediyesi olduğumuz günden bu yana yaptığımız yatırım. Altyapı çalışmaları yapmışız. Asla şikayetimiz yok. Geçmişten gelen sorunları çözmek için uğraşıyoruz. 400 kilometrelik yolumuzu çağdaş hale getirdik. İstanbul'un 2,5 katı büyüklüğünde alan büyüklüğümüz var. Akdeniz'deki dokuz ülkenin ülke kıyı uzunluğundan daha fazla kıyı uzunluğumuz var. Bunların hepsine baktığınızda Muğla'nın bir ucundan diğer ucuna dört saatte gidiyorsunuz ve bu coğrafyada altyapı çalışması yapıyorsunuz.

"BODRUM ADETA İŞGALE UĞRAMIŞ DURUMDA"

Altyapı çalışmalarına Bodrum'da devam ediyoruz. Bodrum şahane, mükemmel. Herkes Bodrum'a gelmek istiyor. Acaba Bodrum'a Bodrum'un değerleriyle yaşamaya mı geliyorlar? Yoksa değerli bir Bodrum'a kendi değerlerini empoze etmeye mi geliyorlar? Bodrum adeta işgale uğramış durumda. Bir evin bir arabanın kaç kişi alacağı bellidir. Ama Bodrum'da devamlı bir inşaat var. Şimdi diyorlar ki imar verme. Daha önce bölük pörçük belde belediyeleri, diğer belediyeler hepsi kendine göre vakti imar yapmış.

Buraların olmazsa olmazlarının başında su geliyor. İkincisi kanalizasyon. Üçüncüsü ulaşım. Şu anda ulaşım kilitlenmiş durumda. Biz Bodrum'a 1 milyar 460 milyon liralık altyapı yatırımı yapıyoruz. Bodrum'un yüzde 41'inde kanalizasyon vardı. Biz bugün yaptıklarımızla yüzde 90'nın üzerine çıkıyoruz.

"YETKİM OLSA ŞU AN BODRUM'DA İNŞAATLARI DURDURURUM"

Bodrum'da su ile ilgili konu enteresan bir şey. Biz devraldığımızda 2015 yılında su ile ilgili konuda abone sayısı 75 bin 40 adetti. Su sarfiyatı 7 milyon 810 bin 420 metreküptü. 2022 yılında abone sayısı 93 bin 593'e çıktı. Su sarfiyatı 11 milyon 36 bin metreküpe çıkmış. Su yetmiyor. Biz problemin arkasından koşarak ona yetişmeye çalışıyoruz, çöze çöze. Ama önde sürekli yeni inşaat sürekli yeni abone ve sürekli yeni tüketim oluyor. Böyle bir şehircilik olmaz. Benim şu anda yetkim olsa Bodrum'da inşaatları durdururum. Gelecek imar planına göre, gelecek olan nüfus, ulaşım, su, kanalizasyonu nasıl yapacağıma hangi kaynakla yapacağıma karar veririm. Onları ikbal edebilecek durumda ise 'Gel kardeşim sen burada inşaatını yap' derim. Bakanlık bunu yapabilir. Bodrum'da imarı durdurdum. 'Tekrar tümüyle değerlendireceğim. Duruma göre imarı yeniden yapacağım. Onun imarını inşaat ruhsatını da altyapıyla diğer işler bittiğinde vereceğim' diyebilir. Radikal bir çözüm. Bodrum'da suyun yetmesi için programlı bir büyümenin programlı abonmanın olması lazım. Biz geçmişten gelen eksikliği tamamlamaya çalışıyoruz. Diğer yandan önümüzde devamlı yeni konutlar yapılıyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor.

"GÖKOVA KÖRFEZİ İÇİMİ SIZLATIYOR"

Gökova Körfezi benim içimi sızlatıyor. Orada öyle niyetler var ki adeta Gökova Körfezi yat limanları ile dolacak. Gökova Körfezi gittiği zaman mavi yolculuk veleddalin amin olacak. Ancak yetki açısından baktığınız zaman bizim elimizde tek enstrüman var; dava açmak. Çevre ile ilgili açtığımız dava sayısı 128 adet. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı'nın yaptığı planlar ve yapılan işlemlerle ilgili ön görüş veriyoruz. Ön görüş vermemize rağmen o işi yaparlarsa derhal dava açıyoruz."