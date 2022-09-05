Muğla haberleri! Muğla Büyükşehir, 8 Yılda Kentteki Yeşil Alan Miktarını 3,5 Kat Artırdı

Muğla haberlerine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin doğasını korumak ve yeşil bir şehir yaratmak için 2014 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar kapsamında sorumluluk alanlarındaki yeşil alan miktarını yaklaşık 3,5 kat arttırarak 255 bin metrekareden 827 bin 98 metrekareye çıkardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin doğasını korumak ve yeşil bir şehir yaratmak için 2014 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar kapsamında sorumluluk alanlarındaki yeşil alan miktarını yaklaşık 3,5 kat arttırarak 255 bin metrekareden 827 bin 98 metrekareye çıkardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, göreve başladığı 2014 yılından itibaren 8 yıllık süre zarfında il genelinde sorumluluk alanında bulunan 255 bin 180 metre kare olan yeşil alan miktarını 827 bin 98 metrekareye çıkararak yaklaşık 3,5 katlık bir artış gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca park, refüj, kavşak gibi sorumluluk alanlardaki yerlerde peyzaj düzenlemelerini sürdürürken, atıl alanları da geri kazandırıyor. Yeşil alanlarda toprak altı sulama sistemi ve çim yerine yer örtücü bitki kullanarak su tasarrufu sağlanırken, bu alanların birçoğu arıtma tesislerinde ileri biyolojik arıtma ile geri kazanılan su ile sulanıyor.

TAYYARE KAVŞAĞI'NDA 13 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Menteşe ilçesinde Tayyare Kavşağı'nda 13 bin 630 metrekare yeşil alan oluştururken; Adliye kavşağında bulunan Muğla 2000 Derneği parkında da yenileme çalışması yaptı.