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Muğla haberleri! Menteşe'de ilk 7 ayda 417 nikâh kıyıldı

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Muğla haberleri! Menteşe'de ilk 7 ayda 417 nikâh kıyıldı

Muğla haberler: Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2022 yılının ilk 7 aylık 417 nikah işlemi yapılırken, işlemlerinin 19'u yabancı uyruklu evliliği olarak kayıtlara geçti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2022 yılının ilk 7 aylık 417 nikah işlemi yapılırken, işlemlerinin 19'u yabancı uyruklu evliliği olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl boyunca toplam 690 nikah işlemi gerçekleşirken bu yılın ilk 7 ayında 417 nikah işlemi gerçekleştirildiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Korona virüs salgını sürecinde nikah başvuruları ertelenmiş, nikah işlemlerine bir müddet ara verilmişti. Tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi ile nikah törenleri sağlık tedbirleri alınarak törensiz olarak kıyılmıştı. Salgına yönelik yasakların kalkması ve normalleşme süreci ile birlikte Menteşe ilçesinde nikah işlemlerinde artış yaşandı. Bu süreçte bende çiftlerimizin istekleri doğrultusunda nikahlarını kıyarak yeni evlenen çiftlerimizin mutluluklarına ortak oldum. Yuva kurmak, bir aile olmak çok özeldir. Hayatlarını birleştirerek bir yuva kuran ve bu kutsal birlikteliğe imza atan bütün çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum. Unutmasınlar ki Menteşe Belediyesi olarak biz sadece iyi günde değil her zaman yanlarındayız" dedi.

Menteşe Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 417 nikah işlemi gerçekleştirildi. Nikah işlemlerinin 19 tanesi yabancı uyruklu evliliği olarak kayıtlara geçti. Ocak-Temmuz döneminde en fazla nikah işlemi ise 105 nikahla Temmuz ayında gerçekleşirken bu nikahlardan 4'ü Muğla E Tipi Cezaevinde, birisi de özel bir hastanede kıyıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahattin Gümüş Muğla Yerel Haberler

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