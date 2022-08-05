Muğla haberleri! Menteşe Belediyesi'nden Orman Yangınlarına Yönelik Bilgilendirici Görseller

Menteşe Belediyesi orman yangınlarına yönelik, "Geleceğini karartma, ormana ateşle yaklaşma" başlığı ile bilgi veren görseller hazırladı.

Hazırlanan görsellerde Muğla'nın il olarak yangınlara karşı hassas bir bölge olduğu vurgusu yapılırken, doğal nedenlerin yanında yangınların daha çok tedbirsizlik ya da kasıtlı olarak insan kaynaklı nedenlerle çıktığına dikkat çekildi.

Menteşe Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayınlanan görsellerde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün şu görüşlerine yer verildi: "İklim değişiyor ve biz bunun etkilerini ne yazık ki acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. İklim değişikliği ile birlikte sıcaklığın yükselmesi, kuraklığın artması ve sürekli hale gelen sıcak hava dalgaları, orman yangınlarını tetikliyor. Gerek iklim değişikliğinden gerekse insan kaynaklı ihmallerden meydana gelen orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Görsellerde tatilcilere hitaben "Misafir olarak geldiğimiz mesire, koru gibi ormanlık alanlarımızdan ayrılırken çevreyi temiz ve güvenli bir şekilde bırakalım. Ekolojik dengeyi koruyarak daha sağlıklı gelecek günlere birlikte ulaşalım" uyarısının yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezi numaralarının da yer aldığı görsellere yer verildi.