Muğla haberleri | Marmaris'te Zabıta Personeline İlk Yardım Eğitimi

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli personele ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.

Marmaris Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün hizmet içi eğitimleri kapsamında Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personele ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı. Çok Amaçlı Salon'da Boyut İlk Yardım Merkezi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, önce teorik sonrasında ise uygulamalı olarak yapıldı.

İlk etapta yaklaşık 20 personelin katıldığı iki gün sürecek olan eğitimlerde, başta temel yaşam desteği, kanamanın durdurulması, olay yerinde ilk müdahaleler gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Eğitmenlerin bilgi paylaşımının ardından eğitime katılan personel, uygulamalı olarak temel yaşam desteği uygulaması yaptı. Tüm grupların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından sınava da tabi tutulacak personele İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ilk yardım sertifikası verilecek.