Muğla haberleri: Marmaris Belediyesi'nin Yaz Kurslarına Görkemli Kapanış

Muğla haberleri: Marmaris Belediyesi tarafından açılan ücretsiz yaz kursları görkemli bir törenle son buldu. Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da katıldığı törende çocuklar, öğrendiklerini sergiledi.

Marmaris Belediyesi tarafından açılan ücretsiz yaz kursları görkemli bir törenle son buldu. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katıldığı törende çocuklar, öğrendiklerini sergiledi.

Marmaris Belediyesi'nin çocuklara yönelik 14 branşta açtığı ücretsiz yaz kurslarının kapanış töreni, Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katıldığı törende minik öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği kurslar, 1 Temmuz'da başlamıştı. 14 branşta açılan kurslardan 2 ay boyunca 520 çocuk faydalandı. Halk oyunları, masa tenisi, ritim perküsyon, çocuk yogası, drama, modern dans, temel dans-bale, zumba, çocuk platesi, bokwa, crosfit, step aerobik-jimnastik, yüzme ve melodika branşlarında eğitimlerin verildiği kursların kapanış töreninde veliler de öğrencilerin heyecanını paylaştı. Sahneye çıkarak öğrendiklerini sergileyen çocuklar büyük alkış aldı.

"ÇOCUKLAR BİZİ MUTLU EDİYOR"

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, törende yaptığı konuşmada çocukları tebrik ederek, "Çok güzel gösteriler izledik. Gerçekten çok keyif aldık. Birkaç akşam önce de Amfi Tiyatro'da çocuklarımıza yönelik bir etkinlik olmuştu. Üst üste böyle neşeli zamanlar geçirmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Son yıllarda Marmaris'in olumsuzluklara maruz kaldığını belirten Oktay, "Ancak bu tarz organizasyonlarla o günleri de geride bıraktığımızı görüyoruz. Bunlar da bizim umudumuzu, motivasyonumuzu arttırıyor" diye konuştu. Başkan Oktay, yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

Tören, sertifikaların verilmesiyle son buldu.