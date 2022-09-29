Muğla haberleri | Fethiye Karaçulha'da Tapu Heyecanı

Muğla haberler: Fethiye’nin en büyük mahallelerinden Karaçulha’da yaşayanlar, yıllardır bekledikleri tapularına Fethiye Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle kavuşacak. Belediye Başkanı Alim Karaca'nın hak sahiplerine tapularına dağıtacağı etkinlikte, Türk Halk Müziği sanatçısı Ümmü Erbil, belediye sanatçıları Aysun Karasaçlı ve Adem Kazan ile bölge sanatçısı İsmail Peynirci sahne alacak.

Fethiye'nin en büyük mahallelerinden Karaçulha'da yaşayanlar, yıllardır bekledikleri tapularına Fethiye Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle kavuşacak. Belediye Başkanı Alim Karaca'nın hak sahiplerine tapularına dağıtacağı etkinlikte, Türk Halk Müziği sanatçısı Ümmü Erbil, belediye sanatçıları Aysun Karasaçlı ve Adem Kazan ile bölge sanatçısı İsmail Peynirci sahne alacak.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kovanlık futbol sahasında 30 Eylül Cuma akşamı saat 19.30'da başlayacak etkinlikte Karaçulha'da yaşayan hak sahibi vatandaşlara tapularını bizzat dağıtacak, bölgede bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Etkinlikler kapsamında, Türk Halk Müziği sanatçısı Ümmü Erbil, belediye sanatçıları Aysun Karasaçlı ve Adem Kazan ile bölge sanatçısı İsmail Peynirci, müzikseverlerle buluşacak.

İMAR UYGULAMALARI SON NOKTAYA GELDİ

Karaçulha bölgesinde Fethiye Belediyesi tarafından 3 yıldır 8 ayrı bölgede yürütülen plan proje çalışmalarında sona gelindi. Bu çerçevede, Karaçulha Köyiçi mevkiinde toplam 110 dönümü kapsayan 18 no'lu uygulama bölgesinde 168 adet tapu hak sahiplerine teslim edilecek. Son aşamaya gelen 15, 16 ve 23 no'lu uygulama bölgelerinde ise Tapu Sicil Müdürlüğü'nde tescil aşamasına gelindi. Çalışmalar tamamlandığında 15 no'lu uygulama bölgesinde toplam 208, 16 no'lu uygulama bölgesinde 129 ve 23 no'lu uygulama bölgesinde ise 49 adet tapu hak sahiplerine teslim edilecek.

KARAÇULHA HALK EVİ HİZMETE AÇILIYOR

Son 3 yılda Fethiye ilçe merkezinde 2, Göcek'te ise 1 Halk Evi'ni hizmete sokan Fethiye Belediyesi, Karaçulha Halk Evi'nde ise son aşamaya geldi.

Karaçulha Kültür Merkezi yanındaki boş alana da bir park ve taziye evi yapılmasının planlandığı bildirildi.