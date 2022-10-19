Muğla haberleri... Datça'da 6 Yaşındaki Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Davası Ertelendi

Muğla yerel yerel haberine göre Datça’da altı yaşındaki çocuğun, T.Y. (40) isimli erkek tarafından cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ilişkin başlatılan yargılama devam etti. Ailenin, çocuk ile ilgili psikolojik rapor talebi reddedildi. Duruşma 8 Mart 2023’e ertelendi.

ESMA TURAN

Datça'da altı yaşındaki çocuğun, T.Y. (40) isimli erkek tarafından cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ilişkin başlatılan yargılama devam etti. Ailenin, çocuk ile ilgili psikolojik rapor talebi reddedildi. Duruşma 8 Mart 2023'e ertelendi.

Muğla'nın Datça ilçesi Kargı sahilinde geçtiğimiz yıl ağustos ayında iddiaya göre 6 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı sırada T.Y. isimli erkeğin cinsel istismarına maruz kaldı. Başlatılan yargılamanın, 11 Haziran 2022 tarihli ilk duruşmasında T.Y. ve çocuğun ailelerini dinlenmiş; T.Y., aile ile aralarında husumet olduğunu, bu nedenle kendisine iftira atıldığını öne sürmüştü. Davanın bugün yapılan ikinci duruşması öncesinde Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Datça Kadın Platformu vatandaşlara adliye önünde buluşma çağrısı yaptı.

Yargılamanın ikinci duruşması, Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Sanık T.Y., herhangi bir mazeret bildirmedi ve duruşmaya katılmadı. Mahkeme, ailenin çocuğun psikolojisinin bozulduğuna ilişkin rapor talebini reddetti.

Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin davaya katılma talebini kabul eden mahkeme duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

"ONLARI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı Şahin Antakyalıoğlu, şunları söyledi:

"Bugün iki tanığımız dinlendi. Olayı bizzat gören görgü tanığı olan tanıklardan bir tanesi bu hususu dile getirdi. Mahkeme, özellikle neden 2 ay sonra şikayet edildiğine ilişkin açıklama istedi. Bu konu da katılan anne, açıklamalarda bulundu. Bu süre içerisinde aldıkları tehditleri belirtti. Bunun yanında Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin davalara katılma talebini, mahkeme kabul etti. Diğer STK'ların talebini reddetti. Bizim, çocuğun psikolojisinin bozduğuna ilişkin rapor talebimizi dosyaya etki etmeyeceği gerekçesiyle reddetti. Duruşma 8 Mart'a ertelendi. Biz yine burada anne, baba ve çocuğun yanında onları savunmaya devam edeceğiz."

Çocuğun annesi Selda S. ise mahkemeden eşitlik istediklerini, hakimlerin, savcıların bakanların çocuklarına bunlar yapıldığında ne ile karşılaşılıyorsa, boyacının, marangozun emekçinin çocuğuna da yapıldığında aynı sonuçları beklediklerini söyledi.

Anne Selda Ç., "Etrafımızda bize destek olan herkese binlerce kez teşekkür ederim. Tek başınıza çıkmayın, kalabalık olun, gür sesli olun. Tehditlerin baskıların sesleri, sizinkinden daha yüksek çıkamıyor bir süre sonra. Biz eşitlik istiyoruz. Biz hakimlerin, savcıların bakanların çocuklarına bunlar yapıldığında ne ile karşılaşıyorlarsa boyacının, marangozun emekçinin çocuğuna da yapıldığında aynı sonuçları bekliyoruz" dedi.