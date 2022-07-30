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Büyükerşen, Marmarislilere geçmiş olsun dileklerini iletti

Büyükerşen, Marmarislilere geçmiş olsun dileklerini iletti

Marmaris Belediye Başkanı Oktay'ı ziyaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yangınlardan ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Marmaris Belediye Başkanı Oktay'ı ziyaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yangınlardan ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret ederek yaşanan yangınlardan ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti. 21 Haziran'da Bördübet'te, 28 Temmuz'da otogar üstünde ve 29 Temmuz'da İçmeler'de meydana gelen yangınları üzüntüyle takip ettiklerini ifade eden Büyükerşen, Eskişehir halkının geçmiş olsun dileklerini getirdiğini ifade etti.

Eskişehir halkının ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in desteklerini her zaman yanlarında gördüklerini belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise ziyareti için teşekkür etti. Oktay, "Belediyeciliğin duayeni Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen hocamızın bu zor günlerimizde yanımızda olmasının mutluluğunu yaşadık. Fikirlerinden her zaman feyz aldığımız sevgili hocamıza nazik ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Eskişehir halkına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yılmaz Büyükerşen Mehmet Oktay Eskişehir Marmaris Yerel Haberler

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