Muğla haberleri: Bodrum'da Katılımcı Bütçe Görüşmeleri Sürüyor

Bodrum Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı 'katılımcı bütçe görüşmeleri' devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez Bodrum Belediyesi'nin uyguladığı, odalar, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, mahalle muhtarları ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile yaptığı katılımcı bütçe çalışmaları kapsamında toplantılar sürüyor. Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen 2023 yılı bütçe çalışmalarına ilişkin katılımcı bütçe görüşmeleri son olarak Bodrum Kent Konseyi bileşenlerinden oluşan dernek, oda, STK sözcüleri ile belediye birim müdürleri katılımıyla Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, Bodrum Kent Konseyi bileşenlerine katılımcı bütçe planlaması hakkında bilgiler verdi. Geçen yıl katılımcı bütçe çalışmalarında alınan görüş ve önerileri bir kitap haline getirdiklerini ve ilgili müdürlere dağıttıklarını belirten Demirel, "Bütçeyi hazırlarken, 'Halkın yararına yapacağımız yatırımlarda önceliğimiz ne olmalı, nereye yatırım yapmalıyız, birinci önceliğimiz, birinci sorunumuz nedir?' diye halka sormak istedik. Geçen yıl 36 dernek ve vakıfla görüştük. Onların görüşlerini aldık. Görüş ve önerilerden oluşan ve tarafımızca hazırlanan kitabı belediyemizdeki icracı müdürlüklerimize dağıtarak yatırım planlarında bu görüş ve önerileri dikkate almalarını istedik" dedi.

Bodrum'da son yıllardaki nüfus artışına ve bütçeye de değinen Demirel, "Bodrum Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 1 milyar 81 milyona TL' ye çıktı. Bu bütçe, Bodrum geneli için halen yetersiz bir bütçe çünkü kayıtlı nüfusumuz 182 bin ama işte şu anda sürekli kalan 500 bin nüfustan bahsediyoruz. Yaz aylarında 1,5-2 milyona hizmet eden bir nüfustan bahsediyoruz. Tüm bunlara rağmen bir taraftan da yatırımlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

BODRUM KENT KONSEYİ'NDEN BODRUM BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Kent Konseyi üyelerinden Çiğdem Erko ve Ahmet Kurt, belediyenin ilgili müdürlükleriyle sürekli iletişim halinde olduklarından ve vatandaşla belediye arasında bir köprü olmaya çalıştıklarından bahsetti. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimseyen Bodrum Belediyesi'ne teşekkürlerini sunan Kent Konseyi bileşenleri, listeledikleri projeleri Demirel'e sundu. Verimli geçen toplantıda dernekler, oda ve STK temsilcileri plan ve projelerini anlattı. Katılımcı bütçe görüşmeleri kapsamında dernek, oda, STK'lar ve ilçedeki siyasi partilerle yapılacak görüşmeler sonrasında, alınan taleplerin ilgili birim müdürlüklerine iletilerek 2023 yılı bütçesinde yer almasıyla ilgili çalışmaların yapılacağı belirtildi.

"2022 YATIRIM BÜTÇEMİZ 341 MİLYON TL'Yİ AŞTI"

Şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcı yönetim anlayışıyla hizmet odaklı çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi'nin 'katılımcı bütçe görüşmeleri' sayesinde kamu yararını koruyup vatandaşların önceliklerini baz alarak hizmet vermeyi hedeflediğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Halkımız bizden hizmet bekliyor. Bizler de onlara hizmet etmek için tüm birimlerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Belediyemizin 2022 yılı yatırım bütçesi 341 milyon TL'yi aşmış durumda. Buna göre mali bütçemizin üçte birini yatırıma ayırmış olduk. Yolların yapımı, yeni bir sosyal tesis ve yaşam alanlarının yapımı gibi yatırımlardan bahsediyoruz. Kentimizde bir taraftan altyapı çalışmaları hızla sürerken bizler de bir taraftan altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda üstyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl itibari ile sorunlarımızın azalacağını öngörüyoruz. Bu katılımcı yönetim anlayışıyla oluşturacağımız 2023 yılı bütçemiz ile halkımıza daha çok hizmet üreterek Bodrum'un daha sürdürülebilir bir turizm kenti olmasını sağlayacağız" dedi.