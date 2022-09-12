Muğla haberleri! Bodrum Belediye Başkanı Aras, İlköğretim Haftası Kutlama Programına Katıldı

Muğla haberleri... Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Aras, öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir dönem diledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Aras, öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir dönem diledi.

Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydan'ında düzenlenen resmi törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Tören daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile devam etti.

BAŞKAN ARAS'TAN OKUL ZİYARETİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı başlangıcı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ile birlikte Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Aras, yeni eğitim öğretim yılına başlayan bir sınıfa girerek, "Tarihi Atatürk'le Yaşamak" ve Bodrum'un tarihini anlatan kitabı öğrencilere hediye etti. Verimli bir eğitim ve öğretim yılı dileyen Başkan Aras'a minik öğrenciler, çiçek takdim etti.

Okul öğretmenleriyle de bir araya gelen Başkan Aras, kendisinin de ilköğretime bu okulda başladığını belirterek, "Hepinize çok teşekkür ediyorum, güler yüzünüzle pazartesi günümüzü şenlendirdiniz. Çocuklarımızın da güzel sesleriyle keyiflendik. Benim de eğitim hayatına başladığım okul burası. Her birinize emekleriniz ve sabrınız için teşekkür ederken başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.