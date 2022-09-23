Muğla haberleri: 7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği Başlıyor

Muğla yerel haberine göre Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği, 30 Eylül Cuma günü başlıyor.

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği, 30 Eylül Cuma günü başlıyor.

Renkli etkinliklerin, söyleşilerin, konserlerin, kitap fuarı ve kitap imza günlerinin yer aldığı şenlik, Büyükşehir Belediyesi önündeki geleneksel baca yakma töreni ve şenlik yürüyüşü ile başlayacak.

Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği'nin 3 gün boyunca dolu dolu etkinliklerle gencinden yaşlısına tüm Menteşe'yi bir araya getireceğini belirten Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bu yıl 7'incisini düzenleyeceğimiz şenlikler ile halkımızı birbirinden değerli sanatçılar ve yazarlarla buluşturarak çeşitli etkinliklerde bir araya getireceğiz. Her yıl düzenlediğimiz, komşu il ve ilçelerimizden de katılımın sağlanmasını amaçladığımız şenliklerimizde, her zaman içerik ve kalite çıtasını yükseltmeye çalışıyoruz. 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında üç gün sürecek şenliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Şenlik kapsamındaki kitap fuarı, Sınırsızlık Meydanı'nda 26 Eylül- 15 Ekim 2022 tarihleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.