Muğla haberi: Muğla'da Antik Kentteki Madencilik Faaliyetine Mahkeme 'Dur' Dedi

Muğla haberine göre Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Yatağan ilçesinde bulunan Lagina 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda kömür madenciliği faaliyetleri yapılması planına karşı çıkan ve dava açan çevreciler, mahkemeyi kazandı. Muğla 1.İdare Mahkemesi, söz konusu idari işlemi yasaya aykırı bularak iptal etti.

ESMA TURAN

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Yatağan ilçesinde bulunan Lagina 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda kömür madenciliği faaliyetleri yapılması planına karşı çıkan ve dava açan çevreciler, mahkemeyi kazandı. Muğla 1.İdare Mahkemesi, söz konu Su idari işlemi yasaya aykırı bularak iptal etti.

Muğla'nın Yatağan İlçesi'ne bağlı Turgut Mahallesi'nde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun, Lagina Antik Kenti'ndeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının 3. Dereceye çıkartılarak kömür aranmasına izin verilmiş, Yatağan Yeşil Yaşam Derneği'nce de bu izne karşı dava açılmıştı. Muğla 1.İdare Mahkemesi açılan davada söz konu Su idari işlemi, yasaya aykırılığı nedeniyle iptal etti.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Hukuk Danışmanı Mehmet Çilsal, "Muğla 1.İdare Mahkemesi, bu kararıyla hukukun üstünlüğünü ispat etmekle kalmayıp ülkemizin değerli arkeologları, tarihçileri ve miras niteliğindeki kültür varlıklarının kıymetini bilen tüm yurttaşların yüreğine su serpmiştir" dedi.

Çilsal, yaptığı yazılı basın açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun (MKVKBK) 08.03.2013 tarih, 1459 sayılı Kararı, Yatağan Turgut Belediyesi sınırları içerisindeki kömür rezervlerinin varlığı nedeniyle tesis edilmiş bir işlemdi. Bu karara dayanarak TKİ-GELİ'nin kömür madenciliği İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sınırları 163 hektar genişletilmişti. 1459 sayılı bu Karar, 'Turgut Lagina 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı' sınırları içinde hem arkeolojik sondaj, kazı ve taşıma vb. faaliyetleri yapılabilmesi hem fiilen kömür madenciliği dekapaj, hafriyat vb. faaliyetleri yapılabilmesini sağlayan hukuka aykırı tuhaf bir idari işlemdi. Bu eşi benzeri görülmemiş ucube haliyle ihdasından sonraki süreçte MKVKBK Müdürlüğü ile Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş arasında yapılan protokol gibi pek çok başka idari işleme dayanak olmuştu."

"KARAR TÜM YURTTAŞLARINI YÜREĞİNE SU SERPMİŞTİR"

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş ile söz konusu işlem için Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile yapılan protokolünde iptal olduğunu belirten Çilsal'ın açıklaması şöyle:

"Bilindiği gibi bir idari işlemin yargı tarafından iptal edilmesiyle birlikte o işleme dayanılarak ihdas edilmiş diğer zincirleme-bağlı işlemler de kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Dolayısıyla MKVKBK'nun temel işleme dayanarak Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş ile MKVKBK Müdürlüğü arasında imzalanan protokol, artık geçersiz olup uygulanamaz hale gelmiştir. Muğla 1.İdare Mahkemesi, bu kararıyla hukukun üstünlüğünü ispat etmekle kalmayıp ülkemizin değerli arkeologları, tarihçileri ve miras niteliğindeki kültür varlıklarının kıymetini bilen tüm yurttaşların yüreğine su serpmiştir."