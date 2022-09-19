Muğla haberi... Menteşe Belediyesi Kış Dönemi Kursları Başlıyor

Muğla haberler... Menteşe Belediyesi'nin 7'den 70'e her yaştan vatandaşa yönelik düzenlediği ücretsiz kış dönemi kurslarına kayıtlar başladı. Menteşeliler'in yoğun ilgi gösterdiği kurslara kayıtlar, 7 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Toplam 19 farklı dalda açılan ücretsiz kurslar, 17 Ekim’de başlayacak.

Menteşe Belediyesi'nin 7'den 70'e her yaştan vatandaşa yönelik düzenlediği ücretsiz kış dönemi kurslarına kayıtlar başladı. Menteşeliler'in yoğun ilgi gösterdiği kurslara kayıtlar, 7 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Toplam 19 farklı dalda açılan ücretsiz kurslar, 17 Ekim'de başlayacak.

Menteşe Belediyesi tarafından her yaşa yönelik olarak; resim, gitar, ebru, takı tasarım, otantik giysi süsleme, dekoratif ev aksesuarları, mozaik, kırkyama, bağlama, kağıt rölyef, iğne oyası, deri aksesuvar yapımı, örgü, keman, nakış, halk oyunları, ahşap boyama, seramik ve halk müziği korosu olmak üzere toplam 19 farklı dalda kurs verilecek.

Her yıl düzenlenen ücretsiz kurslara yoğun bir ilgi olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımızda vatandaşlarımız hem kendilerini geliştirme hem de sosyalleşerek kaliteli zaman geçirme imkanı buluyorlar. Çocuklarımız ise yeteneklerini ve kapasitelerini keşfederek özgüven kazanıyorlar. Kurslarımıza yoğun bir ilgi olması bizleri de mutlu ediyor. Menteşe Belediyesi olarak halkımıza dokunan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kış dönemi kursları ile ilgili bilgi almak ve kurslara kaydolmak isteyen vatandaşlar, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ne başvurabilecekleri gibi Menteşe Belediyesi'nin (0252)2144880 numaralı çağrı merkezinden de destek alabilecek.