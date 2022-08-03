Muğla haberi: Marmaris Belediyesi'nde İşçi Maaşları En Düşük 8 Bin 639 TL Oldu

Marmaris Belediyesi, kadrolu işçilerine yüzde 56 oranında zam yaptı. Yapılan sözleşmeyle Marmaris Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin maaşları 8 bin 639 ile 11 bin 500 TL arasında değişti.

Marmaris Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin 3. yıl ücret zammı görüşmeleri sonucunda kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 56 oranında zam yapıldı. Belediye-İş Sendikasıyla 2020 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesi doğrultusunda 14 Aralık 2022'ye kadar geçerli olacak yüzde 56 oranında ücret zammı ve iyileştirmelerle ilgili anlaşma törenle imzalandı. Belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve çalışanların katıldığı törende 99 kadrolu işçiyi kapsayan sözleşmeye Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay imza attı. Törende İnsan Kaynakları Müdürü Murat Çalışkan da sözleşmeyle ilgili bilgiler verdi. Çalışkan, yeni sözleşmeyle kadrolu işçilerin maaşlarının 8 bin 639 ile 11 bin 500 TL arasında değiştiğini söyledi.

"EMEK EN YÜCE DEĞERDİR"

İçmeler Hizmet Binası'nın bahçesinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Sendika Şube Başkanı Ender Akbay, "Zor bir süreçten geçen Marmaris'in daha da büyük afetlere maruz kalmadan daha güzel günlere kavuşmasını diliyorum. Toplu sözleşme sürecinde yaşadığımız sıkıntılar var. Çünkü ekonomik sıkıntıda olan belediyeler var. Ekonominin nereye gittiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Marmaris'te 'emek en yüce değerdir' diyen bir partinin mensubu olan Belediye Başkanımızın attığı bu güzel adımdan ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"HER ZAMAN ALIN TERİNİN, EMEĞİN YANINDA OLDUK"

Geçen hafta iki gün üst üste yaşanan yangınlardan ötürü bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Umut ediyorum ve inanıyorum ki bu son olsun. 2 yıldır gerçekten zor günler geçiriyoruz. Zaten pandemi nedeniyle kent ekonomimiz oldukça olumsuz etkilenmişti. Bununla beraber doğal felaketler hepimizi olumsuz etkiledi. Ancak karşılıklı anlayış içerisinde bir sözleşme sürecini hep beraber yaşadık. Ülkemizdeki ekonomik durumun farkındayız. Genel ekonomideki başarısız yönetimden kaynaklı gerek mesai veren siz emekçiler gerekse idare olarak bizler her türlü olumsuzluğa maruz kalıyoruz. Üstelik suçumuz olmadığı halde. Hiçbir şekilde öngörülemeyen ekonomik koşullarla karşı karşıyayız. Görüşmelerin en başında da imkanlarımızı zorlayacağımızı söylemiştik. Dünya görüşümüz de ortada, her zaman alın terinin, emeğin yanında olduğumuzu ifade ettik ve bunu da sadece söylemde bırakmadık icraatta da gösterdik. İmkanlarımızı zorlayarak nihayetinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardık" dedi.

"SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Oktay, "Gönül istiyor ki çok daha fazlasını verelim ama neticede bir denge söz konusu. Şunu da belirteyim, altı ay sonra bu süreci tekrar yaşayacağız. O zaman da emin olabilirsiniz ki bizler şartlar, imkanlar neyi uygun gösteriyorsa sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Marmaris halkının bizden beklediği kaliteli hızlı güler yüzlü hizmeti de vermeye devam edeceğiz. Sözleşmemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

HERKESE BİN 200 TL GÖREV TAZMİNATI

İmzalanan sözleşmeye göre tüm çalışanlara bin 200 Türk lirası görev tazminatı verildi. Yemek yardımı beş kat artırılırken aile ve çocuk yardımı memurlara yapılan artış oranında güncellendi. Tüm bu artış oranları değerlendirildiğinde toplamda yüzde 56 oranında zam yapılırken, işçilerin maaşları 8 bin 639 ile 11 bin 500 TL arasında gerçekleşti.