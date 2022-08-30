Muğla haberi! Köyceğiz'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü törenle kutlandı

Muğla habere göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de tüm yurtta olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de tüm yurtta olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Köyceğiz'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde çelenk sunma töreni saat 10.00'da Köyceğiz Hükümet Konağı Atatürk heykeli önünde gerçekleşti. Köyceğiz Kaymakamlığı, İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı çelenklerini sundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. Akabinde İstiklal Marşı eşliğinde Bayrağımızın göndere çekilmesiyle tören sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Garnizon Komutanı Sefa Kırçılı, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, ilçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri ile Siyasi Parti İlçe Başkanları, Meslek Odaları Başkanları, Dernek Başkanları ve Temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve Köyceğiz halkı katıldı. Tören sonunda saat 10.30'da Köyceğiz Yeni Mahalle mezarlığında askeri katılımla şehitlik ziyareti gerçekleşti. - MUĞLA