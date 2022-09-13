Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla gündem haberi: Fethiye'de denizin rengi turkuaza döndü

Yerel Haberler

Gelen Muğla haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde, deniz suyu turkuaz renge büründü.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde, deniz suyu turkuaz renge büründü.

Fethiye ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz Plajı'nda denizin rengi görenleri şaşırttı. Tatile gelenler ise bu manzarayı bol bol fotoğrafladı. Geçtiğimiz yıl yağış sonrası denizin rengi turkuaz renk alırken, bu yıl ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde geçmesine bağlanan renk değişimi, dalgalar ile birleşince eşsiz bir görüntü oluşturdu. Yaz sezonunu henüz kapatmamış çok sayıda yerli ve yabancı turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı kaçırmayıp, fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

(Murat Yalçın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ölüdeniz Fethiye Muğla Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title