Muğla haberi: CHP'li Heyetten Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret

Gelen Muğla haberlerine göre CHP Parti Okulu Parti İçi Eğitim Birimi üyesi ve 29 Ekim Kadınları Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Seval Bozkurt ile CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir ve Yönetim Kurulu üyesi Zuhal Kaya, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti.

CHP Parti Okulu Parti İçi Eğitim Birimi üyesi ve 29 Ekim Kadınları Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Seval Bozkurt ile CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir ve Yönetim Kurulu üyesi Zuhal Kaya, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Karaca, ilçede tamamlanmış ve devam eden projeler hakkında misafirlerine bilgi verdi. Misafirperverliği için Karaca'ya teşekkür eden Bozkurt, Fethiye'de yapılan çalışmalardan dolayı Karaca'yı tebrik etti. Karaca, "CHP Genel Merkez Parti Okulu Parti İçi Eğitim Birimi üyesi, 29 Ekim Kadınları Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı ile CHP Fethiye İlçe Başkanımız Mehmet Demir ve Yönetim Kurulu üyemiz Zuhal Kaya'yı belediyemizde misafir ettik, kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.