Muğla haberi! Bodrum'da "Hatay Günleri" Başlıyor

Muğla haberine göre Bodrum’da 'Hatay Günleri' başlıyor. Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Lütfü Savaş’ın girişimiyle 19-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda Hatay’a ait yöresel ürünlerinin yanı sıra bölgede yer alan mozaik ve yakma gibi sanat ve zanaatlar, Bodrum’da ziyaretçilerle buluşacak.

Bodrum'da ' Hatay Günleri' başlıyor. Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Lütfü Savaş'ın girişimiyle 19-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda Hatay'a ait yöresel ürünlerinin yanı sıra bölgede yer alan mozaik ve yakma gibi sanat ve zanaatlar, Bodrum'da ziyaretçilerle buluşacak.

Gerçekleştirilecek fuarda stantlarıyla yer alacak firmalarla bir araya gelen HBB Başkanı Lütfü Savaş, fuarla ile ilgili, "19, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde Hatay yöresel ürünleri Bodrum Gümbet mevki Oasis AVM'de yerini alacak. Herkesi bekliyoruz. Orada Hatay'ın bütün lezzetlerini bulacaksınız. Haydi, Bodrumlular Hataylılarla buluşun" dedi.

Fuar katılımcılarından Medeniyetler Bahçesi Kadın Kooperatifi Başkanı Seval Karataş, Başkan Lütfü Savaş'a kendilerine sunduğu imkandan dolayı teşekkür etti. Karataş, fuara geleneksel ürünleri ile katılacaklarını ve ipek dokuma, yakma resim, Harbiye'ye ait cimemlerin(hasır ürün) sergileneceğini ayrıca Bodrum'da bu konular ile ilgili workshoplar düzenleyeceklerini dile getirdi.

Hatay'a ait kabak tatlısı, humus, borani, nar ekşisi gibi bölgeye özgü lezzetlerinin yer alacağı fuarda, Hatay Gastronomi Evi ile birlikte birçok stant 15.00 – 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.