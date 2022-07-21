Muğla haberi | Bodrum'da Akıllı Atık Toplama Yönetim Sistemi Geliştiriliyor

Bodrum Belediyesi, Akıllı Atık Toplama Yönetim Sistemini geliştirerek daha yaşanılabilir bir Bodrum için çalışmalar yürütüyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içinde hayata geçirilen "Akıllı Atık Toplama Yönetim Sistemi" Bodrum halkına daha temiz bir çevre bırakmak için yenilenmeye ve geliştirilmeye devam ediyor. 'Akıllı Yönetim Sistemi' projesinde yer alan RFID Sistemi (Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi), Sensörlü Konteyner Takip Sistemi, Araç Takip Sistemi, Temiz Kent Takip Sistemi ve Süpürge Araçları Takip Sistemi ile vatandaşlardan gelen ihbarların takibi ve gerekli geri dönüşlerin yapılması sağlanıyor. Bodrum Belediyesi, çöp toplama sistemleri kapsamında günlük konteyner performans takibi ve çöp aracı takibini de yaparak verilerin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde elde edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

"HEDEFİMİZ TEMİZ BİR BODRUM YARATMAK"

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iki yıl önce hayata geçirilen Akıllı Atık Toplama Yönetim Sistemi ile çöp ve geri dönüşüm konusunda modern bir çalışma sistemi yürüttüklerinin altını çizen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu sistem Bodrum'umuzun temizliği konusunda bizlerin önemli adımlar atmasını sağlıyor. Temiz bir Bodrum yaratmak hedefiyle yaptığımız çalışmalar doğrultusunda hem vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz hem de çalışanlarımıza daha verimli bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Sistem içindeki son çalışmamız olan 'Güneş Enerjisi ile Çalışan Hareket Sensörlü Kameralar' önemli bir destinasyon olan ve tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla ilgi ve beğeni toplayan Bodrum'umuza zarar verilmesini, kentimizin kirletilmesini önleme amacıyla sürekli denetim gerçekleştirmemizi sağlayacak. 7/24 kontrollerimiz ile kentimize zarar verilmesinin önüne bir engel koymuş olacağız" dedi.

HAREKET SENSÖRLÜ KAMERALAR TAKILIYOR

Proje içerisinde bulunan ve daha hızlı aksiyon alınarak çok daha verimli çalışma gerçekleştirilen sistemde müdürlük tarafından belirlenen noktalara "Güneş Enerjisi ile Çalışan Hareket Sensörlü Kameralar" takılarak geri dönüşüme uygun olmayan atıkları atanlar, moloz dökenler ilgili birim personeli tarafından tespit edilecek. Ayrıca bu uygulama, mevzuat gereği yaptırımların uygulanmasına da olanak sağlayacak. Müdürlüğe bağlı teknik personel, yerleştirilen kameralar sayesinde ilgili bölgeleri anlık olarak canlı takip ediyor. Olası bir yanlış atık dökümünün önüne geçmek için saha ekiplerine durumu bildirerek olaya anında müdahale etme imkanı buluyor. Sistemi tanıtan Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Şefi Selcan Önal, 24 saat esasına dayalı çalışan ve internet bağlantısı sayesinde verileri anında yönetim ofisine aktaran kameralarla yarımada genelindeki noktaları izlediklerini belirtirken "Akıllı Atık Toplama Yönetim Sistemi" sayesinde vatandaşlara mavisiyle yeşiliyle daha temiz daha yaşanılır bir Bodrum bırakmayı hedeflediklerini ifade etti.

ANKA / Yerel