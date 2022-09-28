Muğla haberi: Bodrum Belediyesi'nde Deprem Tatbikatı

Muğla haberleri... Bodrum Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda belediye bir deprem tatbikatı düzenledi.

Bodrum Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum Belediyesi bir deprem tatbikatı düzenledi.

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, tüm müdürlüklerden ilgili kişilere ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanılması, yeni projeler geliştirilmesi ve projelerin uygulanması için "Proje Yönetimi Eğitimi" verildi.

"ULUSLARARASI VE ULUSAL FONLARA ERİŞİM NOKTASINDA BELEDİYENİN KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ ADINA TÜM BİRİMLERLE BİR EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bodrum Belediyesi Proje ekibinde yer alan Dr. Özge Demiray tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim, 3 gün sürdü. Personele ve kuruma çok değerli katkılar sunabilecek bir eğitim verdiklerini ifade eden Demiray, "Proje dünyasına belediyelerin bakış açılarının geliştirilmesi, proje yazma ve uygulama konusunda deneyimlerinin artması, uluslararası ve ulusal fonlara erişim noktasında belediyenin kapasitesinin geliştirilmesi adına tüm birimlerle bir eğitim gerçekleştirdik. Son gün de grup çalışmaları gerçekleştirerek örnek projeler hazırladık ve bir proje havuzu oluşturduk. Bu eğitimlerin kurumumuz ve personelimiz adına çok verimli geçtiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

BELEDİYEDE DEPREM TATBİKATI

Hizmet içi eğitimler kapsamında, Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi Bodrum Belediyesi personellerine deprem tatbikat eğitimi verdi. AFAD Muğla İl Müdürlüğü personelleri Eğitim Uzmanı Koray Ece ve Şef Zuhal Yorulmaz tarafından Bodrum Belediyesi personellerine yönelik deprem anı uygulaması, afet ve acil durum eğitimi verilerek deprem tahliye tatbikatı düzenledi.Tatbikat öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından çalınan sirenle alınan eğitimin uygulamasına geçildi. Prosedürleri eksiksiz uygulayan 150 belediye personeli tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladı.

"BU SAYEDE DE UYGULAMAYA GEÇİRECEKLERİ PROJELERİ, VATANDAŞLARA EN ÜST DÜZEYDE FAYDA SAĞLAYABİLECEK ŞEKİLDE ŞEKİLLENDİREBİLECEK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimler kapsamında yaptığı açıklamada, "Personelimizin kendini geliştirmesi ve belediyenin vatandaşlarımıza sunduğu hizmetlerde çağımızın teknolojik gelişmelerini kullanabilmesi için birçok eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda personelimize son olarak 'Proje Yönetimi Eğitimi' verdik. Bu eğitim ile alanında uzman personelimiz, tasarladığı projelerini ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanarak daha da geliştirebilecek. Bu sayede de uygulamaya geçirecekleri projeleri, vatandaşlara en üst düzeyde fayda sağlayabilecek şekilde şekillendirebilecek. Bunun yanı sıra belediyemiz hizmet binasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı için AFAD Muğla Müdürlüğüne ve personeline teşekkür ediyorum" dedi.