Muğla haberi! Başkan Hüriyet Fethiye Caddesi'ndeki Çalışmaları Takip Ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi ve yan yollarındaki yenileme çalışmalarını gece gündüz yerinde takip ediyor.

İzmit Belediyesi'nin altyapı çalışmalarını tamamladığı ve üstyapı çalışmalarına hızla devam ettiği Fethiye Caddesi ve yan yolları yeni ve modern görüntüsüne adım adım yaklaşıyor. Esnafın ve vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına gece boyunca devam eden ekipler üst kaplama çalışmalarını titizlikle yaparken; Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de gece çalışmalarını yakından takip ediyor.

"ÇOK EMEK VERDİK"

Ekiplere kolay gelsin dileklerini ileten ve çalışmaları inceleyen Başkan Hürriyet, "Saat gece yarısını geçerken biz yine sahada İzmitliler için en iyisi olsun diye çalışmaları denetlemeye çalışıyoruz. Fethiye Caddesi bizim prestij projelerimizden bir tanesi. Aylarca üzerine çok kafa yorduğumuz, çok emek verdiğimiz, bütün ekiplerimizle birlikte saniye saniye başında olduğumuz önemli bir çalışmamız. Çalışmalarda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz.

Üst kaplama çalışmaları gündüz saatlerinde çok zor oluyor. Hem esnafın işlerini etkiliyor hem de vatandaşın ulaşımını zorlaştırıyor. O yüzden biz çalışmalarımızı daha çok geceye yönlendirdik. Çalışan tüm arkadaşlarımın emeğine sağlık, çok teşekkür ediyorum"dedi.