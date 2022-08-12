Haber : Muğla haberi! Başkan Hüriyet Fethiye Caddesi'ndeki Çalışmaları Takip Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haberi! Başkan Hüriyet Fethiye Caddesi'ndeki Çalışmaları Takip Ediyor

 - Güncelleme:
Muğla haberi! Başkan Hüriyet Fethiye Caddesi'ndeki Çalışmaları Takip Ediyor

Gelen Muğla haberlerine göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi ve yan yollarındaki yenileme çalışmalarını gece gündüz yerinde takip ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi ve yan yollarındaki yenileme çalışmalarını gece gündüz yerinde takip ediyor.

İzmit Belediyesi'nin altyapı çalışmalarını tamamladığı ve üstyapı çalışmalarına hızla devam ettiği Fethiye Caddesi ve yan yolları yeni ve modern görüntüsüne adım adım yaklaşıyor. Esnafın ve vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına gece boyunca devam eden ekipler üst kaplama çalışmalarını titizlikle yaparken; Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de gece çalışmalarını yakından takip ediyor.

"ÇOK EMEK VERDİK"

Ekiplere kolay gelsin dileklerini ileten ve çalışmaları inceleyen Başkan Hürriyet, "Saat gece yarısını geçerken biz yine sahada İzmitliler için en iyisi olsun diye çalışmaları denetlemeye çalışıyoruz. Fethiye Caddesi bizim prestij projelerimizden bir tanesi. Aylarca üzerine çok kafa yorduğumuz, çok emek verdiğimiz, bütün ekiplerimizle birlikte saniye saniye başında olduğumuz önemli bir çalışmamız. Çalışmalarda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz.

Üst kaplama çalışmaları gündüz saatlerinde çok zor oluyor. Hem esnafın işlerini etkiliyor hem de vatandaşın ulaşımını zorlaştırıyor. O yüzden biz çalışmalarımızı daha çok geceye yönlendirdik. Çalışan tüm arkadaşlarımın emeğine sağlık, çok teşekkür ediyorum"dedi.

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Kocaeli Fethiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title