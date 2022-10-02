Muğla haberi... 7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği'nde Çocuklar, Dünyasını Tuallere Yansıttı

Muğla haberlerine göre 7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Zahire Pazarı’nda açılan “Çocukların Dünyası” resim sergisi yoğun ilgi gördü. 4-13 yaş arası çocukların farklı tekniklerle yaptığı resimler, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Zahire Pazarı'nda açılan "Çocukların Dünyası" resim sergisi yoğun ilgi gördü. 4-13 yaş arası çocukların farklı tekniklerle yaptığı resimler, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Serginin açış konuşmasını yapan ressam Gülsüm Kılınç, "Biz, çocuklarla bir maceranın peşine düştük. Sonra renklere boyandık. İstiyoruz ki hepimiz çocukluğumuza dönelim, hepinizi atölyemize bekliyorum. Bugün burada, 15 çocuğumuzun eseri bulunuyor. Bu sergi bir başlangıç. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ'MİZ SİZLERİN KATILIMI İLE DAHA BİR ANLAMLI OLUYOR"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise "Gülsüm Hanım'ın kentsel sit alanı içerisinde 'Çatı Katı Atölyesi' adında harika bir yeri var. Eski Muğla evini restore etmiş. O gün yapmış olduğum ziyarette, çocukların yapmış olduğu resimleri görmüştüm. Hepsi de birbirinden güzel resimlerdi. İşte kültür kenti, sanat kenti Menteşe derken bunu kastediyoruz. Bu, sizler sayesinde oluyor. Kültür ve Sanat Şenliği'miz sizlerin katılımı ile daha bir anlamlı oluyor. Çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ressam Gülsüm Kılınç'a şenliğe katılımından dolayı plaket takdim eden Başkan Gümüş, çocuklarla birlikte sergiyi gezdi.