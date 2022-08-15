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Muğla haber! Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Muğla haber! Süper lüks yat 'The Ragnar' Fethiye'de

Muğla haberleri: Malta bayraklı "The Ragnar" isimli 68 metre uzunluğundaki süper lüks yat Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Malta bayraklı "The Ragnar" isimli 68 metre uzunluğundaki süper lüks yat Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde körfeze giren süper yatlar, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı. Gövdesi ve yapısıyla dikkat çeken 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu yat, lüks 6 kabinde 12 misafir konuk edilebiliyor. Helikopter pisti dahil birçok lüksü barındıran süper yat, buzlu denizlerde gidebilme özelliğine de sahip. Görünümüyle dikkat çeken süper yatı gören bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çekti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fethiye Malta Muğla Yerel Haberler

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