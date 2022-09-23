Muğla haber | Muğla'da Caretta Caretta'ların Annesi Kaptan June Anısına Anıt Heykel Açıldı

Gelen Muğla haberlerine göre Muğla'nın İztuzu Plajı'nda caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik mücadelesiyle tanınan İngiliz çevre aktivisti June Haimoff için anıt heykel yaptırıldı.

ESMA TURAN

Muğla'nın İztuzu Plajı'nda caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik mücadelesiyle tanınan İngiliz çevre aktivisti June Haimoff için anıt heykel yaptırıldı.

İngiltere'de 1922 yılında doğan ve uzun yıllardır Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da yaşayan 'Kaptan June' ismiyle tanınan June Haimoff, 23 Nisan'da vefat etmişti. Kaptan June, uluslararası düzeyde çevreci eylemlere imza atan ve nesli tükenme tehlikesinde olan Caretta Caretta türü deniz kaplumbağalarının korunması için verdiği mücadele nedeniyle "Caretta Carettaların Annesi" olarak biliniyordu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ve Ortaca Belediyesi işbirliği ile Dalyan Mahallesi Kaunos Kral Çay Bahçesi'ne, Dalyanın simgesi ve Caretta Carettaların annesi olarak anılan Kaptan June anısına anıt heykel yaptırıldı.

Dün vatandaşlarında katılımıyla yapılan anıt heykel açılışı sonrası Kaptan June'un yaşadığı ev ziyaret edildi.