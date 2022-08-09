Muğla haber: Muğla Büyükşehir Sporcusu, Okçulukta Türkiye Şampiyonu Oldu Muğla yerel haberi... İstanbul’da düzenlenen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Muğla büyükşehir Belediyesi sporcularından Ecesu Demircan, 688 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. İstanbul'da düzenlenen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Muğla büyükşehir Belediyesi sporcularından Ecesu Demircan, 688 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. İstanbul'da gerçekleştirilen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 13-14 Yaş Kadınlar Makaralı Yay kategorisinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ecesu Demircan, tüm rakiplerini geride bırakarak 688 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı yarışmada Muğla Büyükşehir sporcularından Gözde Gedikoğlu da Türkiye 6'ncısı oldu. Ecesu Demircan ve Gözde Gedikoğlu, İstanbul' da yapılacak Okçuluk Milli Takım Teknik Gelişim Kampı'na davet edildi. ANKA / Yerel İstanbul Türkiye Muğla Yerel Haberler

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