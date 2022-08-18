Muğla haber: Menteşe'de 'Hasat Şenliği'

Muğla yerel haberine göre Menteşe Belediyesi, Kafaca Mahallesi'nde kendisine ait 7 dönümlük araziye diktiği ve yerel tohumlardan elde ettiği domates, biber ve patlıcanın hasadını yaptı.

Menteşe Belediyesi, Kafaca Mahallesi'nde kendisine ait 7 dönümlük araziye diktiği ve yerel tohumlardan elde ettiği domates, biber ve patlıcanın hasadını yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, EGET Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, CHP İl ve İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve üreticilerle birlikte hasadı yapılan yerel ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

"TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Kafaca Mahallesindeki Hasat Şenliğinde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bizler biliyoruz ki sağlıklı gıdaya sağlıklı geleceğe; toprağımıza, ürünlerimize ve üreticimize sahip çıkarak ulaşabiliriz. Bu nedenle özellikle covid-19 sürecinde 'geleceğimiz için üretiyoruz' sloganıyla tarımsal üretime ağırlık verdik. Belediyemiz bünyesinde tarım birimi kurarak çalışmaya, üretmeye başladık. Belediyemize ait arazilerimizde tamamen ata tohumlarımızdan sebze, meyve ve buğday; zeytinlerimizden ise zeytin yağ ürettik. Üreterek halkımızla ve üreticilerimizle paylaştık" dedi.

"ÜRÜNLERİMİZ 830 HANEYE ULAŞTI"

Başkan Gümüş, şöyle devam etti:

"Menteşe Belediyesi olarak 2020 - 2021 yılları arasında 88 dönümlük arazimize ektiğimiz 6 ton buğdayı hasat ederek vatandaşımıza ve üreticimize dağıttık. Yine aynı sezonda arazilerimizde 14 ton patlıcan, biber ve domates yetiştirdik, 250 kilogram soğan ürettik ve ürünlerimizi 2 bin 830 haneye ulaştırdık. 31 dönümlük arazimizde nohut ekimi yaptık. Bölgemizdeki 27 üreticimize saman balyası desteğinde bulunduk. Ayrıca büyükşehir belediyemiz ile ortaklaşa olarak yürüttüğümüz ipekböcekçiliğinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması projesi kapsamında; 2020-2021 yılları içerisinde 13 üreticimize koza desteği sağladık."

"İŞLİYOR, ÜRETİYOR, PAYLAŞIYORUZ"

Geçen aylarda Kafaca, Yeşilyurt ve Ortaköy mahallelerindeki toplam 36 dönümlük araziye ekilen karakılçık buğdayının da hasadını yaptıklarını belirten Başkan Gümüş, "Hasat sonucu elde ettiğimiz 3,5 ton ata tohumu karakılçık buğdayını üreticilerimize dağıtmaya devam ediyoruz. Bugünde hep birlikte Kafaca mahallemizdeki 7 dönümlük arazimizde yerel tohumlardan elde ettiğimiz domates, biber ve patlıcanın hasadını yapacağız. Elde ettiğimiz ürünlerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Menteşe belediyesi olarak bereketli toprağımızın kıymetini biliyor, işliyor, üretiyor, paylaşıyoruz. Bizler; üretmeye, üreten çiftçimize ve vatandaşımıza destek vermeye, ürünlerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"YEREL YÖNETİMLER OLARAK TARIMA DEĞER VERİYORSUNUZ"

EGET Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, " Yerel Yönetimler olarak tarımı ön plana çıkarıyor, ilgiyi artıyorsunuz. Bu nedenle burada sizlerle olmaktan çok mutluyum. Burada ata tohumu ekerek ürün elde ediyorsunuz. Tamamen ekolojik tarım uygulamaları çerçevesinde yetiştirdiğiniz ürünler çok değerli. Tarımı desteklemeye devam edelim." dedi.

"TÜRKİYE'NİN TOPRAK HARİTASININ ÇIKARTILMASI GEREKİYOR"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise ülkenin toprak haritasının çıkartılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok özel bir gündeyiz. Muğla dışardan bakıldığında bir turizm kenti olarak bilinir, ama gerçek bu değil. Muğla'nın ekonomik hareketliliğindeki birinci ayağı tarım ve hayvancılık. Biz bu konuda 2014 yılında tarımla ne yapmamız lazım dedik ve önce laboratuvar kurduk. 2015 yılında kurduğumuz laboratuvarımızda şuan başka kentlerden örnekler geliyor ve tahlillerini yapıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Menteşe ve Muğla'nın genelinde tarımsal üretimi arttırmak için çalışıyoruz. Toprağını satma ürününü sat dedik. 2015 yılından bu yana bunu söylüyoruz. Türkiye her yönden çok zengin bir ülke. Yeter ki bilime dayanan, çağdaş ve modern bir tarım ve hayvancılık politikası olsun. O zaman ürünlerimiz hem bize yeter hem de tüm dünyaya ihraç edebiliriz."

TARIM, TURİZM, KÜLTÜR

Muğla'nın öncelikle bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Gürün, "Muğla tarım, turizm ve bir kültür kentidir. Yediği, içtiği, kıyafeti, düğünüyle, oyunuyla, arkeolojik değerleriyle olağan üstü değerlere sahibiz. Bu üç değer bizim için çok önemli. Bu üç değere sahip çıkarsak Muğla geleceğe çok sağlam basarak emin adımlarla ilerleyecektir. Bunu da hep birlikte yapacağız. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalarından ardından katılımcılarla birlikte hasat yapıldı. Elde edilen ürünlerin bir kısmı ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak bir kısmı da belediye aşevinde kullanılacak.