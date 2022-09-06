Muğla haber | Menteşe Belediyesi, Kızıldağ Mesire Alanını Hizmete Açtı

Muğla yerel haberi... Menteşe Belediyesi tarafından yenilenen Kızıldağ Mesire Alanı, hizmete açıldı. Şehrin en güzel seyirlik doğal destinasyon alanlarından olan Kızıldağ Mesire Alanı'nda vatandaşlar piknik, doğa yürüyüşü ve spor yapabilecek. Çocuklar yeni nesil oyun gruplarında aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirebilecek.

Menteşe Belediyesi tarafından yenilenen Kızıldağ Mesire Alanı, hizmete açıldı. Şehrin en güzel seyirlik doğal destinasyon alanlarından olan Kızıldağ Mesire Alanı'nda vatandaşlar piknik, doğa yürüyüşü ve spor yapabilecek. Çocuklar yeni nesil oyun gruplarında aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirebilecek.

Kızıldağ Mesire Alanı'nın yenilenen yüzü Menteşe Belediyesi tarafından verilen ilk kahvaltı ile tanıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Daire Başkanları, Menteşe Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları'nın katıldığı kahvaltıda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Kızıldağ Mesire Alanımızı bugün itibariyle hizmete açmış bulunmaktayız. Menteşe'mize Muğla'mıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Gümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kızıldağ Mesire Alanı uzun zamandır atıl vaziyette duruyordu. Menteşe Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda Orman Bölge Müdürlüğü'nden 29 yıllığına kiraladık ve kısa zamanda işe koyulduk. İlk iş olarak burada bulunan tesisleri yeniledik. Vatandaşlarımız yaz-kış kapalı alanda kahvaltılarını, açık havadaki oturma gruplarında da doğa ile baş başa piknik yapabilecek. Tesise spor alanları, yürüyüş yolları kazandırdık. Çocuklarımız için yeni nesil oyun grupları ile donattık. 7/24 güvenliğini sağladık. Çevre düzenlemesini tamamladık. 2021 yılında başladığımız yenileme çalışmalarımızı geçtiğimiz aylarda bitirdik. Ancak ormanlık alanlara giriş yasağı nedeniyle resmi açılışını yapamamıştık. Kent hafızasında önemli bir yeri olan, şehre yürüme mesafesinde 84 bin metrekare alana kurulu Kızıldağ Mesire Alanımızı yenilenen yüzüyle hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. Tamamen yenilediğimiz Kızıldağ Mesire Alanımızda vatandaşlarımız aileleriyle birlikte gelip kahvaltı ve pikniklerini yapabilecek, çocuklar yeni nesil oyun gruplarında eğlenceli vakit geçirebilecekler. Dileyenler doğa yürüyüşü ve sporlarını yapacak. Eşsiz manzarası ile Kızıldağ Mesire Alanımız Menteşemize, Muğla'mıza hayırlı olsun."

Tanıtım kahvaltısı sonrasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve beraberindekiler, tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Gürün, Kızıldağ Mesire Alanı'ndaki yenileme çalışmalarından dolayı Başkan Gümüş'ü tebrik etti.