Muğla haber... Marmaris Belediyesi Halk Masası 1 Yaşında

Edinilen Muğla haberine göre Marmaris Belediyesi Halk Masası, bir yılını geride bıraktı. Birime bir yılda 6 bin 559 talep geldi. Taleplerin yüzde 98’i çözüme kavuşturuldu.

Marmaris Belediyesi Halk Masası, bir yılını geride bıraktı. Birime bir yılda 6 bin 559 talep geldi. Taleplerin yüzde 98'i çözüme kavuşturuldu.

Vatandaşların talep, şikayet ve dileklerini kolayca iletebilmeleri amacıyla Marmaris Belediyesi tarafından kurulan Halk Masası, vatandaş ile belediye arasında köprü oldu.

Vatandaşların belediyeyle ilgili her türlü istek, şikayet ve önerilerini kolayca bildirebildiği Halk Masası'na vatandaşlarca bir yılda 6 bin 559 talep iletildi. Söz konusu talepler hızlı bir şekilde ilgili birime iletilerek, çözümlenene kadar takibi yapıldı. Çözümün tekrar vatandaşlara bildirildiği Halk Masası'nda 4 personel, bir yılda 35 bin 925 çağrıya da cevap verdi.

Geçen yıl yaşanan yangınla birlikte çalışmalara başlayan Halk Masası, özellikle afet dönemlerinde iletişim konusunda büyük görev üstlendi.

"YENİLİKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, birimin açılmasıyla birlikte vatandaşların belediye hizmetlerinden daha kolay ve hızlı faydalandıklarını, sordukları hiçbir sorunun cevapsız bırakılmadığı belirterek, "Bir yılı geride bırakan Halk Masamız vatandaşla belediyemiz arasında önemli bir köprü görevi oluşturdu. Masaya gelen talepler hızlı bir şekilde ilgili birimlere ulaştırılarak çözüme kavuşturuldu. Böylece belediyemize gelen tüm talepler kayıt altına da alınmış oldu. Vatandaş odaklı yeniliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.