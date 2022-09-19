Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haber... Köyceğiz'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Yerel Haberler

Muğla haber... Köyceğiz'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla yerel haberi: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar Köyceğiz Hükümet Konağı tören alanında çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk sunumundan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte başlayan törende başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden kahraman gaziler rahmetle anıldı. Hayatta olan gaziler ve ailelerine sağlıklı ve huzur dolu bir ömür temenni edildi.

Törene Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Sefa Kırcılı, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları ile gaziler katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından gaziler, düzenlenen kahvaltı etkinliği ile bir araya geldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

19 Eylül Gaziler Günü Hisarcık Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title