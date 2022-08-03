Muğla haber: Fethiye'nin altyapısı güçlendiriyor

Fethiye'nin altyapısı güçlendiriyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye'nin altyapı eksiklerini gidermek çevreci bir kent oluşturmak adına sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi Hisarönü-Ovacık Mahallesi'nde güncel kur ile yaklaşık 155 Milyon 944 Bin TL'ye mal olacak olan 121 kilometrelik kanalizasyon hattı, 3 adet atık su terfi istasyonu ve 3 bin 841 adet parsel bacası imalat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tamamlandığında Hisarönü-Ovacık Mahallelerinin 30 yıllık kanalizasyon altyapı ihtiyacının sona ereceği projenin yüzde 98'i tamamlanırken yapılan çalışmalarda; 118 bin 498 metre kanalizasyon, 2 bin 617 adet muayene bacası, 3 bin 49 adet de parsel bacası imalatı, 3 adet Terfi Merkezi imalatının da yüzde 98'i tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 6 bin 300 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 170 bin metrekare de asfalt tamiratı yapıldı. Hat imalatları tamamlanırken yol kaplama işler devam ediyor.

Atık Su Arıtma tesisi kapasitesini 2 katına çıkaracak

Kanalizasyon projesinin yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve güncel kur ile 126 milyon 214 bin 722 TL'ye mal olacak Fethiye Atık su Arıtma Tesisi Kapasite Artış Projesi de hızla ilerliyor. Fethiye ilçesinde ortaya çıkan atık suyun arıtılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için büyük önem taşıyan tesisin inşaat işleri tamamlarken projenin genel tamamlanma oranı da yüzde 81'e yükseldi. Projenin tamamlanması ile birlikte 25 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olan Fethiye AAT'nin kapasitesi 50 bin metreküp/güne çıkacak. Ayrıca mevcutta 125 bin kişiye hitap eden tesis, projenin ardından 250 bin kişiye hizmet verecek.

Tamamlanan projeler fethiye'nin altyapısını güçlendirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi göreve geldiği 2014 yılından bu yana Fethiye'de tamamladığı projeler ile güçlü bir içme suyu, arıtma ve kanalizasyon sistemi oluşturuyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakanlık işbirliğinde Ölüdeniz'in 2040 yılına kadar altyapı eksiğini tamamen ortadan kaldıracak Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisini hizmete sunuldu. Kanalizasyon projeleri çerçevesinde Çiftlik Bölgesinin atık suyunu Fethiye AAT'ye iletecek hat yapılırken burada oluşan atık suyun bertarafı sağlanıyor.

150 Bin kişiye ek içme suyu kazandırıldı

Fethiye'de kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra içme suyu konusunda da önemli yatırımlar yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 Milyon TL yatırımla İnönü Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Çarşı Mahallesinde yaklaşık 7 kilometrelik içme suyu hattı yaparak bölgeye modern içme suyu hattı kazandırdı. Büyükşehir ekipleri ayrıca Çatalarık Mahallesinde yaptıkları çalışma ile sisteme 20 lt/sn ek su kazandırarak 150 bin kişiye ek içme suyu sağladı.