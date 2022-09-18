Muğla haber | Fethiye'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu

Muğla bölgesinden gelen habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklettin kullanımı yaygınlaştırmak için farkındalık oluşturmayı hedefleyen 'süslü kadınlar' şık elbiseleri, topuklu ayakkabıları ve süslenmiş bisikletleri ile pedal çevirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklettin kullanımı yaygınlaştırmak için farkındalık oluşturmayı hedefleyen 'süslü kadınlar' şık elbiseleri, topuklu ayakkabıları ve süslenmiş bisikletleri ile pedal çevirdi.

Fethiye'de Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü çerçevesinde 32 ülkede ve 200 şehirde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için eş zamanlı olarak "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi. Dikkat çekmek için özellikle süslenen kadınlar şık elbiseleri, topuklu ayakkabıları ve süslenmiş bisikletleri ile göz kamaştırdı. Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi önünde bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini balon ve çeşitli objelerle süsledi. Bisikletleri ile Cahit Gündüz Caddesi üzerinden polis eşliğinde tur attan "Süslü Kadınlar Bisiklet Topluluğu" bisikletin insan sağlığı ve doğa için çok önemli bir ulaşım aracı olduğunu belirttiler.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun amacını ve bisikletin önemini anlatan Tur Organizatörü Selcen Gönülateş; "2013 yılında ilk kez İzmir'de bir grup kadın tarafından düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu her yıl yeni şehirlerin katılımı ile büyüyerek uluslararası bir bisikletli kadın hareketine dönüştü. Gönüllü kadınların bireysel inisiyatifiyle organize edilen bisiklet turu yıllar içinde İtalya'dan Almanya'ya Kanada'dan İran'a birçok ülkede binlerce kadının bisiklete binmeyi öğrenmesine ve bisiklet kullanımını günlük hayatlarına dahil etmelerine vesile oldu" diye konuştu. - MUĞLA