Muğla haber! Fethiye'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Törene Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Garnizon Komutanı Vekili Personel Kıdemli Üst Çavuş Mehmet Sabuncu, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Çiçek, Sahil Güvenlik Komutanı SG Binbaşı Erdal Kıreker, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal, siyasi parti başkanları, STK ve dernek temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Atatürk abidesine çelenk sunduktan sonra tüm şehitler adına saygı duruşunda bulunarak Fethiye Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

"Sevdamız vatanımız, servetimiz bayrağımızdır"

Günün anlam ve önemini açıklayan konuşmayı yapan Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal; "Gaziler günümüze hoş geldiniz. 19 Eylül 1921 tarihinde çağdaş Türkiye cumhuriyetimizin kurucusu başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilmiştir. Buna atfen bugün gaziler günü olarak ilan edilmiştir. Bizde bugün, Gaziler gününü ülkesi ve milleti için çok değerli hizmetler vermiş vatan savunmasında gerektiğinde canlarını vermekten asla tereddüt etmemiş, kahraman gazileri anmak için toplanmış bulunmaktayız. Bu vatanın gerçek kahramanları vatanımızı bize emanet edenlerdir. Bunlardan en önde geleni ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Türk toplumunun en değerli varlığı hürriyet, bayrağı, namusu ve üzerinde yaşadığı vatan topraklarıdır. Sevdamız vatanımız, servetimiz bayrağımızdır" dedi.

Törende, Güneydoğu gazisi Abdullah Kaba gazilik anısı hakkında bilgiler vermesinin ardından, Hakkari'de şehit düşen Fethiyeli Uzman Çavuş Süleyman Yasin Ağır'ın kardeşi Hüseyin Ağır şiir okudu. - MUĞLA