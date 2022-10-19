Muğla haber | Datça'da Bir Kadına Cinsel Saldırı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı

ESMA TURAN

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan D.A. tutuklandı. D.A.'nın daha önce başka kadınları da taciz ettiği öne sürüldü.

Datça'ya bağlı Reşadiye Mahallesi'nde geçen cuma günü akşam saatlerinde, evli ve bir çocuk annesi olan 45 yaşındaki A.Y.A., cinsel saldırıya uğradığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri 17 yaşındaki D.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli D.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan Datçalı onlarca vatandaş, A.Y.A.'ya destek olmak için adliye önünde toplandı.

"REŞADİYE KALK, BENİ KURTAR DİYE BAĞIRDIM"

Duruşma sonrası A.Y.A. yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Cuma akşamı her akşam olduğu gibi annemle yürüyüş yapıyorduk. Annemi eve bıraktım. Saat 20.30'da kendi evime doğru yürürken hep aynı kaldırımda yürürüm. O sırada arkamda birisi boynuma sarıldı ağzımı kapattı, beni çalılara doğru çekmeye çalıştı. Ben de o sırada bayağı bir mücadele ettim. Kafamda polarımın şapkası vardı. Arkamdaki sapık da ağzımı kapattı, ben onu ısırmaya çalıştım. Dirseklerimle vurmaya çalıştım. Aslında zayıfım ama güçlü bir fiziğim olduğunu o an anladım. O ağzımı bıraktı ve ben de bağırmaya başladım. Önce sesim çıkmadı, sonrasında avazım çıktığı kadar bağırdım. Sapık panik oldu, bu sefer beni yola fırlattı, düşürdü. Hep bağırdım bana yardım edin diye kimse çıkmadı. Sadece karşı balkondan 2 kişi çıktı onlar da anlamadılar olayı. Sonra kafamı çevirdim çocuk kaçmaya başladı. Genç bir çocuk olduğu belliydi. Alkollü olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok düzgün bir şekilde koşuyordu. Ben o kadar çok bağırmışım ki annem 300 metre ileriden benim sesimi duyup arıyor 'Ne oluyor?' diye. Anneme 'bana saldırdılar kurtarın beni' dedim. Sürekli bağırdım, 'Reşadiye kalk, beni kurtar' diye. Sonra polisi arayın dedim ama insan yoktu etrafta, ben aradım.

"BAŞKA KADINLARI DA TAKİP ETMİŞ"

Biz bu olayı duyurduktan sonra Reşadiye bölgesinde 5-6 kadını bu şekilde takip etmiş bu kişi ama kimse gidip şikayet etmemiş. Bunu yaşayınca insanlar polisi de aramadılar, babamı arıyorlar, 'Biz de böyle bir şey yaşadık, bilginiz olsun' diye. Biz de bu bilgileri polise verince daha hızlı yakalandı. Çünkü o gün elektrikler kesikti, görüntü kalitesi yok, kamera sistemi çok kötü. Ben hep aynı dakikalarda aynı yerde yürürüm, o kesinlikle beni takip etmiş. Bugün adliye önü de çok kabalıktı, sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Bugün de tutuklandı. Ne yazık ki 17 yaşında bir genç. O sapıkça bir nefes hep kulağımda."