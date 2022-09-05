Muğla haber! Büyükşehir, Seydikemer'de yol çalışmalarını sürdürüyor Yerel Haberler Muğla haberlerine göre İl genelinde kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesine bağlı Gökmen, İzzettin, Boğaziçi Kirme Kabaağaç Mahalle yolunda asfalt çalışmalarını tamamladı. İl genelinde kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesine bağlı Gökmen, İzzettin, Boğaziçi Kirme Kabaağaç Mahalle yolunda asfalt çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların güvenli ve modern yollarla seyahat etmeleri için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarda Seydikemer İlçesine bağlı Gökmen, İzzettin ve Boğaziçi Kirme Kabaağaç Mahalle yolunda asfalt çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi ile tamamlanan yol çalışmalarında Gökmen Mahallesi'nde 2 km, İzzettin Mahallesinde 500 metre, Boğaziçi Mahallesi Kirme Kabaağaç Mahalle yolunda 500 metre asfalt kaplama çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından Seydikemer ilçesinin mahalle yolları daha güvenli ve konforlu görünüme kavuşarak vatandaşların hizmetine sunuldu. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Seydikemer Muğla Yerel Haberler

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