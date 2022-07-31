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Muğla haber: Bodrum Belediyesi'nin Yaz Kursları Gitarla Başlıyor

Muğla haber: Bodrum Belediyesi'nin Yaz Kursları Gitarla Başlıyor

Muğla haberi... Bodrum Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenleyeceği ücretsiz yaz kursları, gitar kursuyla başlıyor.

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Bodrum Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenleyeceği ücretsiz yaz kursları, gitar kursuyla başlıyor.

İlçenin farklı noktalarında, çocuklar için çeşitli kurslar düzenleyecek olan Belediye; çocuklara kişisel gelişimden yeteneklerin keşfine, sosyal beceriler kazandırılmasından spora kadar çeşitlenen alanlarda kurslar düzenleyecek. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilk kurs programı, Umurca Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde verilecek gitar kursları ile başlayacak.

Bodrum Belediyesi'nin ücretsiz yaz kursları kapsamında düzenlenen gitar kursu, yaz tatili süresince 9 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak 8 Ağustos 2022 ile 12 Eylül 2022 tarihleri arasında, haftada 8 saat olarak yapılacak. Gitar kursuna katılmak isteyenler, Bodrum Belediyesi resmi sitesi www.bodrum.bel.tr adresinden indirecekleri formu; Belediye'nin evrak kayıt bürosuna teslim ederek başvuru yapabilecek.

Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022 olup başvurular 17.30 'a kadar alınacak.

ANKA / Yerel

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