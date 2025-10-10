Haberler

Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda Moral Gecesi Düzenlendi

Güncelleme:
Muğla Erkek Öğrenci Yurdu, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla 'Biz Bize Moral Gecesi' etkinliği düzenledi. Gençler, konserler ve oyunlarla keyifli bir gece yaşadı.

Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan gençler, yurt yönetimi tarafından düzenlenen "Biz Bize Moral Gecesi" etkinliğine katıldı.

Muğla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Muğla Erkek Öğrenci Yurdu, öğrencilerin motivasyonunu ve yurt içi sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Yurt sakinleri, "Biz Bize Moral Gecesi" adı altında bir araya gelerek keyifli ve sıcak bir atmosferde vakit geçirdi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, konserler, çeşitli oyunlar ve neşeli sohbetlerle doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Program sonunda etkinliğe katılan gençler, organizasyondan duydukları büyük memnuniyeti dile getirerek, bu tür sosyal aktivitelerin motivasyonlarını önemli ölçüde artırdığını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
