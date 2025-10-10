Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda Moral Gecesi Düzenlendi

Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan gençler, yurt yönetimi tarafından düzenlenen "Biz Bize Moral Gecesi" etkinliğine katıldı.

Muğla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Muğla Erkek Öğrenci Yurdu, öğrencilerin motivasyonunu ve yurt içi sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Yurt sakinleri, "Biz Bize Moral Gecesi" adı altında bir araya gelerek keyifli ve sıcak bir atmosferde vakit geçirdi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, konserler, çeşitli oyunlar ve neşeli sohbetlerle doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Program sonunda etkinliğe katılan gençler, organizasyondan duydukları büyük memnuniyeti dile getirerek, bu tür sosyal aktivitelerin motivasyonlarını önemli ölçüde artırdığını ifade etti. - MUĞLA