Muğla Emniyeti şehit ailelerini yeni yılda yalnız bırakmadı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılına girerken il genelinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek hem yeni yıl dileklerini iletti, hem de devletin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha vurguladı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, vatanın bölünmez bütünlüğü ile milletin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin en kıymetli emanetleri olan aileleri yalnız bırakmıyor. 2026 yılına girilmesine sayılı saatler kala, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeli tarafından il genelinde ikamet eden şehit ailelerine yönelik anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz adına yapılan ziyaretlerde, şehitlerin hatıraları yad edildi.

Ziyarette, aziz şehitlerin ailelerinin devletin ve emniyet teşkilatının baş tacı olduğu ifade edilerek, vatan uğruna can veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıldı, şehit ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl temennisinde bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
