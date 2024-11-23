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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Afet Tatbikatı Düzenlendi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Afet Tatbikatı Düzenlendi
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan liderliğinde gerçekleştirilen afet tatbikatında, bir patlama sonrası ortaya çıkan yangın durumu ele alındı ve kriz yönetimi süreçleri değerlendirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (MEAH), Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan başkanlığında Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde masa başı tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta, hastanenin A Blok zemin katında bulunan göz servisi elektrik panosunda meydana gelen bir patlama sonucunda yangın çıkması durumu ele alındı. Bu senaryo üzerinden çalışma grupları arasında koordinasyon ve kriz yönetimi süreçleri değerlendirildi. Tatbikat sonunda tüm çalışma grubu sorumluları, senaryo kapsamında alınan aksiyonlara ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerini paylaştı. Bu değerlendirmeler detaylı olarak kayıt altına alındı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, tatbikat süresince gösterilen dikkat ve özen için tüm katılımcılara teşekkür ederek, böyle çalışmaların hastane personelinin afetlere hazırlık düzeyini artırmada kritik bir rol oynadığını ifade etti. Togan, HAP masa başı tatbikatlarının sağlık hizmetlerinin afet ve acil durumlarda sürdürülebilirliğini sağlamak adına düzenli olarak yapılacağı ve uygulamalı eğitimlerle destekleneceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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