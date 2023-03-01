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Muğla'dan 150 gece kartalı deprem bölgesinde görev yapmak üzere yola çıktı

Yerel Haberler

Muğla'dan 150 gece kartalı deprem bölgesinde görev yapmak üzere yola çıktı

Muğla Emniyet Müdürlüğü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye, çalışmalara destek olmak amacıyla 150 gece kartalı olarak bilinen mahalle bekçileri gönderildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye, çalışmalara destek olmak amacıyla 150 gece kartalı olarak bilinen mahalle bekçileri gönderildi.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, "Belki dünyanın hiç yaşamadığı bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıyayız. Sizlerden ricamız teşkilatımızın göz bebeği azı dişi olan Gece Kartalları olarak hem teşkilatımızı hem de Muğla ilimizi en güzel şekilde temsil etmeniz. Bölgede şefkatli, merhametli ve yardımseverliğinizi en ön planda tutarak en güzel şekilde oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmaya onların yaralarını sarmaya gayret gösterin Allah yar ve yardımcınız olsun yolunuz açık olsun" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Suvat Dilberoğlu Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Muğla Yerel Haberler

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