Muğla'daki tatbikat gerçeği aratmadı

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta senaryo gereği Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek mahallesinde 7.1 şiddetinde, 45 saniye süren deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasar meydana geldi. Deprem sonrasında Hastanede bulunan hastaların en yakın hastanelere tahliyesi ve nakilleri gerçekleştirildi. Deprem anında bina içerisinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların tahliyesi gerçekleştirildi.

Tatbikata AFAD müdürlüğü, UMKE ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 112 sağlık ekipleri, çevre Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü, Amaser acil kurtarma ekipleri ve Kızılay ekipleri destek verdi.