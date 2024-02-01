Muğla'daki Sultaniye Kaplıcaları Yaz ve Kış Döneminde Hizmet Veriyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Sultaniye Kaplıcaları ziyaretçilerine yaz ve kış döneminde hizmet veriyor. Köyceğiz Belediyesi tarafından işletilen Sultaniye Kaplıcaları kış mevsimi olmasına rağmen ilgi görüyor.

Türkiye'nin en yüksek radyoaktivitesi olan Sultaniye Kaplıcaları yaz-kış yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Sultaniye Kaplıcaları'nın suyu 39 derece sıcaklıkta bulunuyor. Kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür ve radon içeren kaplıca suyu, romatizma, siyatik, cilt ve kadın hastalıklarına iyi geldiği ifade ediliyor. Çevredeki hastane kalıntılarının bulunması nedeniyle kaplıcanın iki bin yıl önce Kaunoslular tarafından açılıp kullanıldığı tahmin ediliyor.

Kaplıcada 2 tane kapalı havuz bulunuyor. Havuzlardan birisi sadece kadınlara hizmet verirken, diğer havuzdan aileler yararlanabiliyor. Tesiste 1 tane de açık havuz bulunuyor. Sultaniye Kaplıcalarında çıkan kaynak suyunun da çeşitli iç hastalıklarına iyi geldiği rivayet ediliyor. Ekincik yolu üzerindeki Sultaniye Kaplıcaları Köyceğiz'e 27 km uzaklıkta bulunurken kaplıcalara girişte 20 TL ücret alınıyor. Ayrıca Kaplıcalara Köyceğiz ve Dalyan'dan günübirlik tekneler ile ulaşılabiliyor. Köyceğiz'den düzenlenen tekne turlarında vatandaşlar kaplıcalara uğrayıp, mola vererek hizmetlerden faydalanabiliyor. Turistler burada çamur banyosu yaparak, kaplıcalardan faydalanabilirken öte yandan kaplıcada bungalow kiralama hizmeti de veriliyor.

Köyceğiz Yürüyüş Grubu Rehberi Kudret Önal tarafından yapılan açıklamada, "Burada 3 tane havuz var. Yanımızdaki havuz sadece bayanlara özel. İki tanesi kapalı, bir de açık havuzu var. Yıl boyu açık burası. Herkes isteyip gelebilir. Kalacak bungalov evler de var" ifadelerini kullandı. - MUĞLA