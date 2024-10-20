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Muğla'daki Orman Yangınında Ateş Savaşçılarınca Alınan Önlemler Takdir Topladı

Muğla'daki Orman Yangınında Ateş Savaşçılarınca Alınan Önlemler Takdir Topladı
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Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ateş savaşçıları, gece boyunca süren çabalarıyla alevlerin önünü kesmeyi başardı. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına gece boyunca müdahale eden ateş savaşçıları, yangının önünü kesmeyi başardı. Sabahın ilk ışıklarıyla mola veren ve yanlarındaki domates ve salatalıklar ile mütevazi bir kahvaltı yapan ekiplerin fedakarlıkları takdir topladı.

Gökova Körfezi Turnalı bölgesinde başlayan yangının söndürme çalışmaları üçüncü güne girerken, gündüz sarp kayalıklarda yer yer yükselen dumanlara sadece havadan müdahale edilebiliyor. Gökova Körfezi'ne hakim tepelerde kayalıklarda devam eden yangına gece boyunca aralıksız müdahale eden ateş savaşçıları ise alevlerin önlenmesi için yoğun çaba sarf etti. Kıran ve Sarnıç mahallerinin kesiştiği noktada etkin müdahale gerçekleştiren ekipler, alevlerin diğer bölgelere sıçramasını önleyerek, önünü kesmeyi başardı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız mücadele eden ateş savaşçıları, günün ağarması ve havadan müdahalenin başlamasıyla sabah saatlerinde kısa bir kahvaltı molası verdi. Alevlerin önünü kestikleri bölgede mola veren ekiplerin, mütevazi kahvaltısı ise dikkat çekti. Yanlarında bulunan domates, peynir ve salatalıklardan oluşan bir kahvaltı yapan ateş savaşçılarının fedakarlıkları ise takdir topladı. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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