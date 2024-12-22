Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Duygusal Anlar
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve pilotlar için vatandaşlar, polis barikatlarına karanfil bıraktı. Olayda 2 pilot, 1 doktor ve 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan helikopter kazasının ardından kaza bölgesine gelen vatandaşlar kurulan polis barikatlarına karanfil bıraktı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen ambulans helikopter kazasında 2 pilot, 1 doktor ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri kapsamında barikatlarla çevrildi. Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından, cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından, bölgeyi güvenlik çemberine alan polis barikatlarının önünde duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar, kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve pilotlar için saygı göstermek amacıyla barikatlara karanfiller bıraktı. - MUĞLA