Muğla'daki etkinlikte aileler 29 Ekim'i kutladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, Muğla'da aile birliğini güçlendiren ve Cumhuriyet coşkusunu sanatla buluşturan özel bir etkinlik düzenlendi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün ev sahipliğinde "Ailemizle Cumhuriyet Coşkusu" adlı anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programa, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın yanı sıra, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve aile katılım gösterdi. Program, aile birliğini güçlendirme, sanatı ve üretimi bir araya getirme temasıyla dopdolu etkinliklere sahne oldu.

Çocuklar aileleriyle birlikte üretti ve öğrendi

Gün boyunca çocuklar, aileleriyle birlikte farklı atölyelerde keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte ayrıca, Cumhuriyet'in kazanımlarını ve milli kültürümüzün izlerini yansıtan eserlerin yer aldığı sergi gezildi. Geçmişle bugünü buluşturan sohbetler, katılımcıların ortak tarih bilincini ve toplumsal dayanışmayı pekiştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
